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غارات “إسرائيلية” تستهدف مستودعات لميليشيات حزب الله في دمشق

غارات “إسرائيلية” تستهدف مستودعات لميليشيات حزب الله في دمشق
http://almnatiq.net/?p=679164
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الدفاعات الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على العاصمة دمشق وأسقطت عددا منها.

في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف مستودعات صواريخ تابعة لميليشيات حزب الله في محيط الكسوة ومطار دمشق.

وأكّدت مصادر متقاطعة للمرصد أنّ “قسمًا من الصواريخ أصاب ثلاثة أهداف في الريفين الغربي والجنوبي الغربي للعاصمة دمشق، هي مستودعات أسلحة تتبع لحزب الله اللبناني أو القوات الإيرانية”.

وفي الأشهر الأخيرة قصفت إسرائيل بشكل متكرر منشآت عسكرية للنظام السوري أو لحلفائه قرب العاصمة السورية.

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