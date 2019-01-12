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الأرصاد: استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار
http://almnatiq.net/?p=679167
المناطق_الرياض

توقعت ھیئة الأرصاد وحماية البیئة حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد وتستمر إلى يوم الثلاثاء.

وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط بالرياح المثیرة للأتربة والغبار، مع ھطول أمطار رعدية، إضافةً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وذلك على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالیة والمدينة المنورة، والقصیم وحائل والرياض ومكة المكرمة والشرقیة.

أما عن حالة الطقس غداً السبت، فتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالیة، والأجزاء الشرقیة من المرتفعات الجنوبیة والغربیة، كما لا يستبعد ھطول أمطار على شمال المملكة.

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