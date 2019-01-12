وظيفة شاغرة بوزارة «التجارة».. الشروط وطريقة التقديم

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مكتب إدارة المشاريع PMO Manager).

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO Manager).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس ( يفضّل درجة الماجستير أو الدكتوراه) في نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص آخر ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن ثمان سنوات.

4- يفضّل أن تكون لديه شهادات مهنية في إدارة المشاريع، مثل (PMP, CAPM, PRINCE 2).

5- يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (هنا) والذي يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة.