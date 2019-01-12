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“الجوازات” تكشف عن إصدار 3 أنواع من تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا.. وتوضح المدة والتكلفة!

“الجوازات” تكشف عن إصدار 3 أنواع من تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا.. وتوضح المدة والتكلفة!

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“الجوازات” تكشف عن إصدار 3 أنواع من تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا.. وتوضح المدة والتكلفة!

“الجوازات” تكشف عن إصدار 3 أنواع من تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيا.. وتوضح المدة والتكلفة!
http://almnatiq.net/?p=679175
المناطق_الرياض

: أعلنت مديرية الجوازات عن إصدار تأشيرات الخروج والعودة إلكترونيًا خلال دقائق عبر منصة أبشر.

أبشر
ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” انفوجرافيك قالت فيه: ” تمكنك هذه الخدمة من إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي للعمالة في أبشر بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الجوازات “.

التأشيرة المفردة
وتابعت: الخدمة تشمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة ، موضحة: ” التأشيرة المفردة تكون لمدة شهرين أو أقل بقيمة 200 ريال وبإمكانك تمديد المدة لكل شهر برسم إضافي وهو 100 ريال “.

التأشيرة المتعددة
وأردفت إصدار تأشيرة الخروج والعودة المتعددة تكون لمدة ثلاثة أشهر أو أقل بقيمة 500 ريال، ويمكن تمديد المدة لكل شهر برسم إضافي وهو 200 ريال “.

تأشيرة الخروج النهائي
وأضافت : إصدار تأشيرة الخروج النهائي تلزم سفر المكفول خلال شهرين من تاريخ إصدار التأشيرة وفي حال لم يتم السفر، سيتم فرض غرامة مالية.

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