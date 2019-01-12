للجنسين من حملة الثانوية فأعلى.. طيران أديل يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة طيران أديل (Flyadeal) عن توفر (14) وظيفة (للرجال والنساء) في كل من (جدة والرياض) بمسمى (مسؤول مبيعات المطار) لحملة الثانوية العامة فأعلى بخبرة أو بدون خبرة.

وجاءت الشروط والمهارات المطلوبة على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.

– حديث التخرج أو بخبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (مستوى متوسط).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– مهارات في البيع المباشر أو غير المباشر وإنهاء المبيعات.

المهام والوصف الوظيفي:

– تقديم خدمة مميزة لعملاء طيران أديل والتعامل مع جميع فرص المبيعات في المطار.

– إستقبال استفسارات وشكاوي العملاء وتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.

– معالجة جميع الاستفسارات الواردة لمكتب مبيعات المطار.

– مساعدة الزملاء في الخدمات الأرضية وعلاقات العملاء عند الحاجة والأمور الطارئة.

– الرد على جميع استفسارات العملاء واتباع نهج مبيعات معتمد.

– الحصول على معلومات دقيقة عن جميع منتجات وخدمات المطار وتوفيرها في كافة الأوقات.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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