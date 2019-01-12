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تفاصيل 842 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

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تفاصيل 842 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

تفاصيل 842 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=679191
المناطق_الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من الشركات القطاع الخاص عن طرح 842 وظيفة شاغرة للرجال والنساء خلال هذا الأسبوع لحملة مختلف المؤهلات. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة (الوظائف للنساء) .

شركة ديبا السعودية للمقاولات ( الوظائف للنساء ) .

وكالة نجد للسفر والسياحة ( الوظائف للرجال ).

شركة عبدالعزيز العثيم وأبناؤه القابضة ( الوظائف للنساء ).

شركة حلويات تاوة التجارية ( الوظائف للنساء ).

شركة د. كيف ( الوظائف للرجال).

مؤسسة الدعامة التجارية ( الوظائف للرجال).

وعلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف ضرورة الدخول على الرابط أدناه للاطلاع عليها ومعرفة تفاصيل التقديم:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php

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