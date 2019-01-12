ضبط “وافدات” ينتحلن أسماء سعوديات في المتاجر بـ”الطائف”

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كشف مدير مكتب العمل بالطائف عمر الوعيل، عن ضبط وافدات من جنسيات عربية تم تشغيلهن تحايلا في وظائف على أنهن سعوديات بمتاجر ومنشآت بالمحافظة.

وقال إن مفتشات سعوديات يتولين التحقق من هوية الموظفة والعاملة في المتجر والمنشأ طبقا لملف التوظيف وبطاقة الهوية الوطنية، كما يتم التحقق بكشف الوجه أمام المفتشات وتم بالفعل ضبط حالات تستر.

فخ التحايل

فيما كشف رجال أعمال عن معاناتهم من مثل هذه الحالات، حيث أكدوا أنهم امتثلوا للتوجيهات الصادرة بسعودة المتاجر وأعلنوا عن وظائفهم الشاغرة غير أنهم وقعوا في ما أسموه “فخ التحايل” بتقدم سعوديات للوظائف المعلنة ويتم قبولهن ويتبين لاحقا أنهن أجنبيات يرتدين الحجاب، بحسب “عكاظ”.

وقال رجل الأعمال محمد البحري أنه وقع في خدعة كهذه، وطالب مكتب العمل مرارا بتطبيق نظام البصمة أثناء الجولات لكشف هوية العاملات والموظفات، لافتا إلى أنه فوجئ بفتاة عربية في إحدى المنشآت اتفقت مع الموظفة الحقيقية للقيام بمهماتها مقابل اقتسام الراتب.