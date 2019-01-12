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بالفيديو.. أخصائية تعذية تكشف عن معلومات طبية خاطئة حول فوائد “الفقع”

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بالفيديو.. أخصائية تعذية تكشف عن معلومات طبية خاطئة حول فوائد “الفقع”

بالفيديو.. أخصائية تعذية تكشف عن معلومات طبية خاطئة حول فوائد “الفقع”
http://almnatiq.net/?p=679200
المناطق_الرياض

كشفت أخصائية التغذية ريما سلمان عن انتشار الكثير من المعلومات الطبية الخاطئة حول الفوائد الغذائية لفطر “الفقع”.
وقالت سلمان في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع”، الذي يعرض على قناة ” “MBC، إن الكثيرين يعتقدون أن الفقع منجم غذائي وعلاج لكثير من الأمراض، مشيرةً إلى أن فوائده مترتبة على المواد التي يتكون منها خاصةً بعض الفيتامينات والكالسيوم والفسفور.
وأوضحت أن الفقع يكون له تأثير جيد على صحة العين وقوة الأعصاب والعظام، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد عليه في الشفاء من مرض السكري والضغط وتقوية المناعة.
وأكدت أن الفقع قد يكون سبباً في الإصابة بالتسمم؛ كونه نباتاً فطرياً يمكن أن ينمو به عوالق. داعيةً إلى عدم الإكثار من تناولها
كما دعت إلى تناول الفقع مطبوخة بشكل جيد وعدم تناولها نيَّة؛ لأن ذلك قد يتسبب في الإصابة بتلبك معوي وعسر هضم.

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