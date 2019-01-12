بالفيديو.. أخصائية تعذية تكشف عن معلومات طبية خاطئة حول فوائد “الفقع”

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كشفت أخصائية التغذية ريما سلمان عن انتشار الكثير من المعلومات الطبية الخاطئة حول الفوائد الغذائية لفطر “الفقع”.

وقالت سلمان في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع”، الذي يعرض على قناة ” “MBC، إن الكثيرين يعتقدون أن الفقع منجم غذائي وعلاج لكثير من الأمراض، مشيرةً إلى أن فوائده مترتبة على المواد التي يتكون منها خاصةً بعض الفيتامينات والكالسيوم والفسفور.

وأوضحت أن الفقع يكون له تأثير جيد على صحة العين وقوة الأعصاب والعظام، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد عليه في الشفاء من مرض السكري والضغط وتقوية المناعة.

وأكدت أن الفقع قد يكون سبباً في الإصابة بالتسمم؛ كونه نباتاً فطرياً يمكن أن ينمو به عوالق. داعيةً إلى عدم الإكثار من تناولها

كما دعت إلى تناول الفقع مطبوخة بشكل جيد وعدم تناولها نيَّة؛ لأن ذلك قد يتسبب في الإصابة بتلبك معوي وعسر هضم.