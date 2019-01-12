إعفاء مواطن من سداد أقساط سيارة بـ”جازان” لهذا السبب!

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ألزمت محكمة التنفيذ في جازان شركة بفسخ عقد بيع سيارة، وإعفاء مستأجرها من تبعات العقد، ومنها سداد باقي الأقساط الشهرية، بعد قيامها ببيع السيارة لشخص آخر دون علم المدعي.

وفي التفاصيل قال المواطن إنه قام باستئجار سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من إحدى شركات بيع السيارات في جازان، ثم وقع له حادث مروري تضررت منه السيارة، وعلى إثرها سحبت الشركة السيارة لإصلاحها.

دون علمه

وأضاف، إن البنك توقف عن استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، ولكنه فوجئ بقيام الشركة ببيع السيارة لشخص آخر دون علمه، مطالبا المحكمة العامة في جازان بفسخ العقد، وإخلاء سبيله من تبعاته، بحسب “الوطن”.

وحكمت وإلزام الشركة بمقتضى الحكم، إضافة إلى رسوم الإعلان في الصحيفة، كما حكمت محكمة التنفيذ بغرامة مالية على الشركة قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لـ10 أيام.