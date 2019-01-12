معرض الكتاب بالقصيم يدعو المؤلفين ودور النشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية 

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دعى معرض الكتاب الثاني بمنطقة القصيم المؤلفين ودور النشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية و الحصول على اذن الطباعة والنشر ، التي تقدمها إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم.

وأوضح المشرف على الإعلام الداخلي مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم محمد بن عبدالرحمن القصير أنه يمكن للمؤلف والناشر الحصول على إذن الطباعة والنشر من خلال الدخول على موقع الوزارة مباشرة .

ويتم التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة ليتم بعد ذلك تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني ومن ثم رفع مسودة للكتاب بنسخة (PDF) .

وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة في استعراض ملاحظات المراقب ان وجدت والتعديل بناء عليها ومن ثم اصدار اذن الطباعة الذي من خلاله يمكن طباعة الكتاب ومنحه الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك) في مكتبة الملك فهد ليتم في المرحلة النهائية رفع المسودة النهائية والحصول على وثيقة الفسح النهائي.

وأفاد القصير أنه تم إعداد مطوية ارشادية خاصة لرواد معرض كتاب القصيم الثاني لمن يرغب في فسح الكتب والمطبوعات ،

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي .