مصادر تكشف تفاصيل تعديلات نظام العمل الجديدة

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كشفت مصادر عن عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصرا سابقا على جواز سفر العامل فقط.

وقلصت وزارة العمل فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل، بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر كامل، فيما أقرت منح المخالف مهلة 60 يوما لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلا من المدة المقررة سابقا بـ 15 يوما، وتوعدت الوزارة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة عنه حتى سداد المخالفة، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأعلنت الوزارة عن حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، ممثلة في: «الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد على 15 يوما متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة، الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوما خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه».