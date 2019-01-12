وظائف شاغرة في طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل (Flyadeal) عن توفر 14 وظيفة شاغرة في كل من الرياض وجدة للرجال و النساء بمسمى (مسؤول مبيعات المطار) لحملة الثانوية العامة فأعلى بخبرة أو بدون خبرة.

ومن ضمن الشروط والمهارات المطلوبة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى وحديث التخرج أو بخبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (مستوى متوسط) وإجادة استخدام الحاسب الآلي مع ضرور توفر مهارات في البيع المباشر أو غير المباشر وإنهاء المبيعات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=640366