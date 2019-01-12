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النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية

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المناطق_وكالات

مضت أسعار النفط على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعدما تلقت الأسواق المالية دعماً من الآمال التي خلقتها احتمالات حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريباً، وفي الوقت الذي بدأت فيه تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك تقلص المعروض.

وعلى الرغم من هذا، ظلت السوق في حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2019.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.59 دولار للبرميل، بانخفاض قدره تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.15%، عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات عن التسوية السابقة إلى 52.55 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بنحو ثمانية في المئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو عشرة بالمئة.

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