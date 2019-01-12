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صحيفة ألمانية: إجراءات ترامب تعود للقرن الـ19

صحيفة ألمانية: إجراءات ترامب تعود للقرن الـ19
http://almnatiq.net/?p=679223
المناطق_وكالات

انتقدت صحيفة “دي فيلت” الألمانية اليومية المحافظة في مقال افتتاحي اليوم السبت فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقامة جدار حدودي مع المكسيك واعتبرتها نهجاً عفا عليه الزمن.

وكتبت الصحيفة : إذا كان ترامب حكيماً، كان سينظر إلى إسرائيل. كاتب العمود المحافظ بريت ستيفنز ذكرنا في صحيفة نيويورك تايمز، أن إسرائيل تراقب حدودها مع لبنان ومصر بواسطة (جدار ذكي) وهو عبارة عن مراقبة رقمية وتعاون وثيق مع جيرانها.

وأضافت : ترامب، الذي يشوه سمعة المكسيك ويعاملها كعدو، غير قادر على القيام بذلك. إنه يرغب في تأمين الحدود بإجراءات تعود إلى القرن الـ19 وليس بإجراءات القرن الـ21.

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