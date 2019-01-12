النظام الايراني يحرّم سجين سياسي من المشي طيلة حياته

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واصل النظام الايراني اجراءاته التعسفية بحق المعتقلين السياسيين وقام حراس سجن زاهدان المركزي في محافظة بلوشستان في إيران بكسر ساقي السجين السياسي أرجنغ داوودي وحظره من اللقاء العائلي.

وتفيد تقارير مرصد حقوق الإنسان الإيراني بأن حراس السجن قد ألقوا به من على درج وكسروا ساقيه. وكان النظام الإيراني قد نقل داود إلى سجن زاهدان ومنذ ذلك الحين أبقته سلطات السجن في الحجز الانفرادي للسجن وتحت التعذيب المتواصل والشديد.

وقد أضرب داودي عن الطعام وبعد ذلك تم استدعاؤه إلى مكتب رئيس السجن بينما كانت يديه وقدميه مقيدة وعندما غادر الغرفة دفعه نائب رئيس السجن وألقاه خارج الدرج من الطابق الثاني.

وبما أن السجين البالغ من العمر 65 عاماً كان قدميه وأيديه مقيدة لم يتمكن من الحفاظ على توازنه وسقط بقوة ونتيجة لذلك، كسر عظم الفخذ الأيمن، وعظمة الساق اليسرى كما أخلع كتفه وعانى من كدمات لحبله الشوكي.

وقد أظهرت التشخيصات الطبية أنه لن يتمكن من المشي لبقية حياته في الوقت الحاضر يستطيع بالكاد المشي