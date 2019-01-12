فضيحة خيانة وصور فاحشة وراء طلاق أغنى رجل في العالم

المناطق - الرياض

بعد أيام من إعلانه الانفصال عن زوجته، انكشفت تفاصيل فضيحة جنسية مدوية لمؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، قالت صحيفة “Enquirer” إن بيزوس (55 عاما) أرسل صورا جنسية فاضحة له إلى عشيقته نجمة التلفزيون الأميركية لورين سانشيز، بالإضافة إلى العشرات من الرسائل النصية الفاحشة.

وحسب الصحيفة فإن رجل الأعمال، صاحب الـ 135 مليار دولار، أقر بعشقه للنجمة الأميركية، واستهدفها بصور عارية له ورسائل نصية مثيرة، بإيحاءات جنسية فاضحة.

وفي تصريف عجيب أن يصدر من رجل الأعمال الأغنى في العالم، قالت الصحيفة إن بيزوس أرسل لسانشيز صورا لأعضائه التناسلية، مع عبارات فاحشة نمتنع عن ذكرها.

وكانت سانشيز تحاول أن تثبت لصديقتها أنها على علاقة بالملياردير الأميركي، فأرسلت لها الصور التي وصلتها منه، وقامت تلك الصديقة ببيع الصور للصحيفة التي لم تتمكن من نشر الصور بسبب محتواها الإباحي.

وسبق للعشيقين أن أمضيا مواعيد غرامية عديدة على طائرة بيزوس الخاصة. وأقاما مرة أخرى في فندق في مدينة بوسطن الأميركية بعد أن غادرت عائلة بيزوس للفندق.