تدمير شبكة اتصالات ضخمة للحوثيين.. ومصرع قيادي ميداني

المناطق - وكالات

لقي قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حتفه، مع عدد من عناصره عقب معارك ضارية مع قوات الجيش الوطني في جبهة “الصِّلو” و”دِمْنة خْدير” جنوب شرقي محافظة تعز، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية، السبت.

وقال مصدر عسكري وفقا لـ”سكاي نيوز”، إن قوات الجيش اليمني تمكنت في عملية نوعية من قتل أحد قيادات مليشيات الحوثي الميدانية في جبهة دمنة خدير مع 4 من مرافقيه، وجرح 6 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأوضح المصدر أن قوات اللواء استدرجت عدد من عناصر مليشيات الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع في “جبل حيران” الاستراتيجي المحاذي لمديرية خدير قبل أن تباغتهم بهجوم عنيف.

من جانب آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي وكهف لخبراء أجانب للتحكم بالطائرات بدون طيار.

وأكد التحالف أن الميليشيات استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته الى مركز اتصالات عـملياتي وتحكم بالطائرات بدون طيار.