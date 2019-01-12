“الخدمة المدنية”: 42% نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام

“الخدمة المدنية”: 42% نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام

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“الخدمة المدنية”: 42% نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام

“الخدمة المدنية”: 42% نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام
http://almnatiq.net/?p=679271
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه إشارة إلى ما ذكره الكاتب فهد الأحمدي في برنامج “في الصورة” مع الإعلامي عبد الله المديفر عن أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام 90 % ، غير صحيح.
وأكدت الوزارة أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام هي 42 % من إجمالي السعوديين في سوق العمل.

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