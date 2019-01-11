أمانة الشرقية تقفز باستثماراتها إلى رقم قياسي بنسبة نمو 50%

الدمام - المناطق

حققت أمانة المنطقة الشرقية قفزة قياسية باستثماراتها حيث تجاوزت ايراداتها معدل نمو 50% متجاوزة الأرقام المستهدفة والمتوقعة والتي تتماشى مع رؤية 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الايرادات وجذب الاستثمارات ، والجدير ذكره أن الأمانة حققت التميز والعلامة الكاملة بمبادرة الاستدامة المالية والاستثمارات على مستوى القطاع البلدي خلال عام 2018 وعقدت ورشة عمل بتوجيه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية باستضافة امانة الشرقية لتعميم تجربتها والاستفادة منها بمجال تنمية الاستثمارات والاستدامة المالية على مستوى أمانات المملكة.

وقدم أمين المنطقة الشرقية م فهد بن محمد الجبير رئيس اللجنة الاستثمارية بهذه المناسبة خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهم وتوجيهاتهم السديدة والتي ساهمت في تحقيق هذه القفزة النوعية والرقمية ولمعالي وزير الشئون البلدية والقروية د ماجد القصبي على حرصه ودعمه لتطوير القطاع البلدي.

وأكد الجبير الى أن ما تحقق من انجاز جاء نتيجة للدعم من لدن القيادة الرشيده والتي تؤكد باستمرار على دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة ومشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الجبير إلى أن هذا المنجز يأتي تماشياً مع النهضة الاستثمارية التي تعيشها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 و برنامج التوازن المالي 2020 التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الايرادات الحكومية وتعزيز كفاءة الادارة المالية وترشيد الإنفاق وتعظيم المخرجات وهذا ما ثبت من خلال ميزانية الخير الترليونية الغير مسبوقة و التي تم الاعلان عنها مؤخراً.