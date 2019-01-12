بمشاركة دوائر رسمية .. تدشين مشاة حريملاء بمسافة 7 كيلو مترات (فيديو)

المناطق - الرياض

دُشن صباح اليوم مشاة حريملاء بمشاركة مشاة الرياض وجمع كبير من المواطنين من جميع الأعمار وعدد من الدوائر الرسمية بينها لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة.

وانطلق التدشين من متنزه حريملاء ومن ثم في شعيب حريملاء لمسافة تجاوزت 7 كيلو مترات، وذلك في إطار المشاركات المجتمعية التي تطلق في حريملاء .

وتتميز رياضة المشي بإمكانية ممارستها من جانب جميع الأعمار، لأنها سهلة وبسيطة، ويُمكن أن تُمارس في أي مكان، كالشارع أو الحدائق أو على شاطئ البحر، وفي أيّ وقت من اليوم، في الصباح أو المساء.

ويعود المشي على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد، ويقيه العديد من الأمراض، كأمراض القلب، والشرايين، والسرطان، والسُّكري، كما يساعد الإنسان في الحفاظ على صحته، وشبابه، وهي رياضة اقتصاديّة لا تُكلِّف الإنسان أي مصاريف، حيث إنّها لا تحتاج إلى أيّ مُعدّات أو أدوات لمُمارستها.

ويوصي الخبراء بالمشي ساعة يوميّاً على الأقل، وذلك لضمان صحة الجسم وإبقائه متيناً خالياً من الأمراض؛ حيث إنّ ممارسة الإنسان لرياضة المشي لمدّة ساعة يومياً تُعطي الجسم منافع عظيمة.