رئيس اتحاد القدم عن “الأخضر” بعد فوزه على لبنان: أداء مميز وروح قتالية عالية

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أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز بالروح العالية والأداء المميز اللذين ظهر بهما لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مواجهتهم اليوم أمام لبنان في كأس آسيا وتحقيق الفوز بنتيجة 2 – صفر، وضمن من خلالها العبور للدور الثاني قبل مباراة واحدة من نهاية الدور التمهيدي.

وامتدح الفواز التنظيم الفني، والاستعداد الذهني للاعبين، إلى جانب القتالية التي كانوا عليها طوال دقائق المباراة، مشيراً إلى أن تكامل جميع الجهود أدت إلى تقديم مباراة مميزة مستوى ونتيجة.

وقال: “أنهينا مباراة لبنان باقتدار وكفاءة عالية، كما كان الحال أمام كوريا الشمالية، حيث كان الجميع في مستوى المسؤولية ومستشعرين أهمية المباراة، وهو ما جعل الفريق يبسط نفوذه على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها”.

وأضاف: “سنتعامل مع المباراة على أنها مجرد فوز وثلاث نقاط لا أكثر، وسيتفرغ الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة، وفق استراتيجيتنا المرسومة لمواصلة مشوار البطولة”.

وقدم رئيس اتحاد القدم شكره لجماهير المنتخب على دعمها ومؤازرتها للاعبين، مؤكداً بأن هذه الوقفة كانت سبباً في تصاعد معنويات اللاعبين طوال المباراة، وتحقيق الفوز .