برعاية أمير منطقة نجران “مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني” يطلق فعاليات أسبوع التلاحم الوطني

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يدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مساء غد فعاليات أسبوع التلاحم الوطني ” تلاحم” والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بمنطقة نجران.

وأكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان على أن ملتقى (تلاحم ) يأتي ضمن التوجهات التي اقرها رئيس وأعضاء مجلس امناء المركز بما يسهم في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني و يستنهض دور العلماء والمثقفين والمؤثرين الفاعلين للمحافظه على اللحمه الوطنيه وترسيخ وتنميه ممارساتها . مؤكدا على سعي المركز من خلال هذا الأسبوع الوطني الى تبني مبادرات شبابية ايضا لتخدم المنطقة والوطن وتعمل على تعزيز قيم الحوار و الوسطية والاعتدال والتسامح .

وأشار الأمين العام الى أهمية دور المواطن في بناء الوطن والمحافظة على كافة المكتسبات الوطنية واهميه مشاركته الفعالة في فعاليات هذا الاسبوع بما يحقق التقدم والتطور والبناء الشامل في مختلف مجالات الحياة.

وتتضمن الفعاليات محاضرات ولقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية متخصصه ومقاهي حوارية وأمسيات وطنية ، حيث تنطلق أولى هذه الفعاليات ببرنامج ” نحن أبناء كوكب الأرض ” للأطفال تقدمها الأستاذ مزنة العقلاء ثم ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية يقدمها الأستاذ حسن الجوني .

ويشارك الأمين العام للمركز سعادة الدكتور عبدالله الفوزان بلقاء حواري حول دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في الوحدة الوطنية ، ثم محاضرة بعنوان ” أمة وسطا” يقدمها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حول اللحمة الوطنية والتعايش وأهمية الوسطية والاعتدال ومهددات الوحدة الوطنية .

كما ستقام محاضرة نسائية تقدمها عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء المركر الأستاذة كوثر الأربش حول دور المرأة في تكريس التلاحم الوطني ، يليها مقهى حواري حول دور الاعلام في توضيح الصورة الحقيقة عن المملكة يقدمها الأستاذ علي الهويريني ، اضافة الى أوراق عمل يقدمها الدكتور ثامر البحيري والأستاذ سامي الشيباني بعنوان واجبنا في تحقيق الأمن والوحدة ,

كما سيقام أمسية شعرية وطنية للشاعر فهد الشهراني والمنشد حسين البيد كما تقام عدة فعاليات مصاحبة لأسبوع “تلاحم نجران” منها معرض تعريفي بالمركز ومعارض لعدد من الجهات الحكومية المشاركه وسوف ينفذ في هذا الاسبوع بعض ألبرامج التدريبيه المتخصصة: تبيان والحوار المجتمعي.

يذكر أن جميع فعاليات المركز التي تقام في مناطق المملكة تشهد تفاعلاً كبيرًا بين المشاركين والمشاركات ، والمتابعين والحضور من أبناء المناطق، وذلك يؤكد سعي الجميع إلى بناء جسور التواصل والحوار بين مختلف شرائح المجتمع والعمل على زياده ترابط نسيج المجتمع.