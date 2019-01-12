تمديد فترة التحويل الداخلي بجامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن موافقة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي على تمديد فترة التحويل الداخلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن فترة التمديد تستمر إلى الإثنين القادم الموافق 8/ 5/ 1440 ، وذلك حرصاً على من الجامعة على تسهيل جميع العقبات التي تواجه الطلاب ولضمان مستقبل الطلاب وطموحاتهم.

وأكد الدكتور العمري بأنه أيضاً تمت موافقة معالي مدير الجامعة على توصية اللجنة الطلابية بإتاحة التحويل من السنة التحضيرية إلى تخصصات أخرى؛بشرط أن يكون الطالب درس فصلين دراسيين وبمعدل 2 فما فوق ووفقا للمعدلات التي أقرتها الكليات.