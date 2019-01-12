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26 جريحاً بانفجار إثر تسرب الغاز في باريس

26 جريحاً بانفجار إثر تسرب الغاز في باريس
http://almnatiq.net/?p=679297
المناطق - متابعات

أعلنت سلطات الإطفاء الفرنسية، اليوم السبت، عن سقوط 26 جريحا بحريق باريس، بينهم 12 في حال خطرة.

وقالت شرطة باريس في وقت سابق، إن عدة أشخاص أصيبوا إثر انفجار واندلاع حريق صباح يوم السبت في مخبز يعتقد أنه ناجم عن تسرب للغاز، ما أدى إلى تحطم نوافذ وانقلاب سيارات، وفق ما أفاد مراسل “العربية”.

وسحب رجال إطفاء المصابين من النوافذ وأخلوا السكان بينما تصاعد الدخان من موقع الانفجار في مخبز بمبنى في شارع تريفيسي في الدائرة التاسعة قرب كاتدرائية القلب المقدس بشمال وسط باريس.

وقالت متحدثة باسم شرطة باريس، إنه تم الإبلاغ عن سقوط عدة مصابين، لكن أكدت الشرطة حدوث وفيات. ولم تقدم المتحدثة، التي لم يكن مصرحًا لها بالإعلان عن اسمها، تفاصيل أخرى.

ويقع المبنى بالقرب من مسرح فولي بيرجير وليس بعيدًا عن منطقة التسوق التي تضم المقر الشهير لغاليري لافييت.

ووقع الانفجار وسط إجراءات أمنية مشددة في باريس وفي أنحاء فرنسا تحسبا لاحتجاجات ذوي السترات الصفراء المتوقعة في وقت لاحق السبت.

إلى ذلك، يستعد محتجو “السترات الصفراء” للنزول من جديد إلى الشارع لسبت تاسع من التظاهرات، تعبيراً عن غضبهم الذي لم يهدأ قبل ثلاثة أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد حوالي شهرين من بدء تحركهم.

وتواصلت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر السبت في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، بينما تتوقع السلطات تعبئة أقوى وأكثر تشدداً من الأسبوع الماضي.

وفي العاصمة، أعلن جزء من المتظاهرين وبينهم أحد أبرز شخصيات التحرك سائق الشاحنات إيريك درويه، التجمع في حي لا ديفانس للأعمال في غرب باريس، لكن المكان الفعلي لتظاهرهم سيعلن على الأرجح في اللحظة الأخيرة.

وقررت وزارة الداخلية الفرنسية نشر خمسة آلاف شرطي ودركي في العاصمة وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك. في المجموع، تمت تعبئة حوالي ثمانين ألفا من رجال قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا.

وتتوقع السلطات تعبئة كبيرة في بورج المدينة الواقعة في وسط فرنسا التي اختارتها مجموعة نافذة من “السترات الصفراء” كموقع للتجمع.

 

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