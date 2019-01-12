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أرامكو تراجع قيمة البنزين للربع الأول من 2019.. 91 لا يتغير و 95 ينخفض.. والمواطنون يطالبون بالمزيد

أرامكو تراجع قيمة البنزين للربع الأول من 2019.. 91 لا يتغير و 95 ينخفض.. والمواطنون يطالبون بالمزيد

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أرامكو تراجع قيمة البنزين للربع الأول من 2019.. 91 لا يتغير و 95 ينخفض.. والمواطنون يطالبون بالمزيد

أرامكو تراجع قيمة البنزين للربع الأول من 2019.. 91 لا يتغير و 95 ينخفض.. والمواطنون يطالبون بالمزيد
http://almnatiq.net/?p=679305
المناطق - إسلام داوود

في إطار متابعة الحكومة للمتغيرات الاقتصادية وتذبذبات الأسعار العالمية، أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 12 يناير 2019م ستكون على النحو الآتي :

نوع الوقود أسعار الربع السابق ( أكتوبر – ديسمبر 2018 م ) أسعار الربع الحالي ( يناير – مارس 2019 م )

بنزين 91 1.37 ريال لكل لتر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.04 ريال لكل لتر 2.02 ريال لكل لتر

وجاءت القرارات وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وأبقت أرامكو، على أسعار بنزين 91 بدون تغيير فيما خفضت أسعار بنزين 95 من 2.04 إلى 20.2 ريال.
وقالت الشركة في بيان إن هذا التغيير يبدأ سريانه في الثاني عشر من يناير، مضيفة أن الأسعار المحلية للبنزين تتخذ مسارا صعوديا أو نزوليا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.
خفض وإن كان بسيطا وغير ملحوظ في الأسعار، إلا أنه يشير إلى إمكانية خفض الأسعار خلاص ماتبقى من عام 2019، بصورة أكبر وهو ما يتماشى مع جهود المملكة تدعم المواطنين في إطار رؤية المملكة 2030.
وتباينت آراء المواطنين من القرارات الجديدو، وتفاعل المغردون مع وسم بعنوان ” البنزين” الذي تصدر قائمة التداول على تويتر.
وقال الكاتب الصحفي عبدالله البرقاوي، فيما يخص أسعار #البنزين .. تصريحات وزير الطاقة قبل ايام كانت واضحة، أشار الى ان سعر البنزين في المملكة ليس ببعيد عن السعر العالمي وإذا حدث تغيير للأسعار خلال 2019 لن يتجاوز ١٠ هللات انخفاضاً او ارتفاعاً..
فيما أبدى آخرون امتعاضهم من أن الانخفاض لم يتناسب ما كانوا يأملون، مؤكدين أن انخفاض بـ2 هللة لا يساهم على الإطلاق في مواجة أعباء المعيشة المرتفعة.

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