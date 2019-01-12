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أمانة منطقة تبوك تكثف جهودها خلال الأسبوع الماضي لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري

أمانة منطقة تبوك تكثف جهودها خلال الأسبوع الماضي لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=679308
المناطق - تبوك

كثفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الأسبوع الماضي لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري في مختلف أنحاء المدينة.

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس/ عبدالرحمن العطوي بأنه ووفق برنامج زمني تم تحديده مسبقاً لصيانة شوارع المدينة تم ترميم مايزيد على (١٢٠)م٢ من حفر الشواع .. وتم كشط (١٣٠٠٠)م٢ وإعادة سفلتة (٦٥٠٠)م٢ وجاري استكمال سفلتة ماتم كشطه في مختلف أنحاء المدينة .. كما تم صيانة أرصفة وممرات مشاة من الانترلوك بمسطح (٣٤٩)م٢ وصيانة بلدورات بطول (١٢٠) م.ط وصيانة بلاط اسمنتي بمسطح تجاوز (٦٠)م٢.

وتابع المهندس العطوي مبيناً بأنه تم عمل دهانات لإزالة كتابات مشوهة للمنظر العام بمسطح إجمالي بلغ (٨٣٨٤)م٢.

موضحاً بأن هذه الأعمال ستستمر لحين إزالة جميع مظاهر التشوه البصري داخل المدينة.

داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في التوعية بعدم الكتابة على الجدران وعدم مرور السيارات وصعودها على الأرصفة لعدم تهالكها .. والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات في هذا الجانب عبر هاتف البلاغات (٩٤٠).

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