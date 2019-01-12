احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 إيران تصعد إلى الدور الثاني
أبرز المواد
 انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء” يخصص 100 مليون من إيراداته لمشروع “إسكان حائل”
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تكثف جهودها خلال الأسبوع الماضي لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري
أبرز المواد
 أرامكو تراجع قيمة البنزين للربع الأول من 2019.. 91 لا يتغير و 95 ينخفض.. والمواطنون يطالبون بالمزيد
منوعات
 أمير نجران يؤكد أهمية تخصيص ندوات للدعاة والأئمة
أبرز المواد
 26 جريحاً بانفجار إثر تسرب الغاز في باريس
أبرز المواد
 تمديد فترة التحويل الداخلي بجامعة نجران
أبرز المواد
 برعاية أمير منطقة نجران “مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني” يطلق فعاليات أسبوع التلاحم الوطني
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف
أبرز المواد
 بمشاركة دوائر رسمية .. تدشين مشاة حريملاء بمسافة 7 كيلو مترات (فيديو)
أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بمنطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بمنطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
إيران تصعد إلى الدور الثاني

إيران تصعد إلى الدور الثاني

أبرز المواد
انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري

انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري

أبرز المواد
“الأراضي البيضاء” يخصص 100 مليون من إيراداته لمشروع “إسكان حائل”

“الأراضي البيضاء” يخصص 100 مليون من إيراداته لمشروع “إسكان حائل”

أبرز المواد

انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري

انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري
http://almnatiq.net/?p=679314
المناطق - حفرالباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام من انقاذ مريض في العقد الثاني من العمر تعرض لطلق ناري في منتصف العمود الفقري بعد أن استقرت الطلقة في الجانب الأيمن من الصدر.
حضر المريض البالغ من العمر 16 عاماً إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة صدمة بعد أن اخترقت الطلقة منتصف العمود الفقري واستقرت في الجانب الأيمن من الصدر ما أدى إلى نزيف حاد في تجويف الصدر الأيمن.
وبعد إجراء كافة الأشعة اللازمة تبين وجود كسر في النتوء المعترض للفقرة واستمرار النزيف في تجويف الصدر الأيمن ومباشرة تم استخراج الطلقة من قبل فريق الجراحة الذي باشر الحالة.

بعدها قام الفريق بإدخال أنبوب لصدر المريض لتصريف الدم وتعويضه بشكل مباشر، مع حل العلاقات الدموية المتبقية في الصدر، ثم تم تنويمه تحت الملاحظة لمدة يومين قبل أن ينقل للجناح ويغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بمنطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة بمنطقة مكة المكرمة
إيران تصعد إلى الدور الثاني

إيران تصعد إلى الدور الثاني
“الأراضي البيضاء” يخصص 100 مليون من إيراداته لمشروع “إسكان حائل”

“الأراضي البيضاء” يخصص 100 مليون من إيراداته لمشروع “إسكان حائل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*