انقاذ حياة مريض بحفرالباطن تعرض لطلق ناري

المناطق - حفرالباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام من انقاذ مريض في العقد الثاني من العمر تعرض لطلق ناري في منتصف العمود الفقري بعد أن استقرت الطلقة في الجانب الأيمن من الصدر.

حضر المريض البالغ من العمر 16 عاماً إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة صدمة بعد أن اخترقت الطلقة منتصف العمود الفقري واستقرت في الجانب الأيمن من الصدر ما أدى إلى نزيف حاد في تجويف الصدر الأيمن.

وبعد إجراء كافة الأشعة اللازمة تبين وجود كسر في النتوء المعترض للفقرة واستمرار النزيف في تجويف الصدر الأيمن ومباشرة تم استخراج الطلقة من قبل فريق الجراحة الذي باشر الحالة.

بعدها قام الفريق بإدخال أنبوب لصدر المريض لتصريف الدم وتعويضه بشكل مباشر، مع حل العلاقات الدموية المتبقية في الصدر، ثم تم تنويمه تحت الملاحظة لمدة يومين قبل أن ينقل للجناح ويغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.