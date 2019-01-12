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بومبيو : “علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها”

بومبيو : “علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها”
http://almnatiq.net/?p=679338
المناطق - متابعات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث خاص له لقناة ” العربية” أن “علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها”.

وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال بومبيو: “نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي”.

وألمح إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن “العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي”.

وأكد أن “السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وسنستمر في شراكتنا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: “نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة”.

وأضاف: “نريد تحالفاً وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها”.

وأكد أن “تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا”.

وفي الملف الإيراني، قال بومبيو: “يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول”.

وأضاف: “على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نريد له الحياة الكريمة”، وتابع: “نريد أن نسمع أصوات الشعب الإيراني”.

وقال إن “الشعب الإيراني يجب أن يعلم أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول”.

وصرح بأن “قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني”.

وفي الشأن السوري، شدد بومبيو على أن “إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران”.

وذكر أن “انسحاب قواتنا من سوريا لا يعني تراجعاً عن مكافحة الإرهاب”.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة “تتفهم دوافع تركيا في حماية حدودها وشعبها”. واستدرك: “يجب أن يعلم الجميع أن الأكراد السوريين ليسوا إرهابيين”.

وكشف أن أميركا تعمل على “إيجاد مسار سياسي في سوريا يمكّن النازحين من العودة لبيوتهم”.

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