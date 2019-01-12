العراق يتأهل إلى دور الـ16

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المناطق - متابعات

تأهل المنتخب العراقي لكرة إلى الـ16 في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات بعد تغلبه على نظيره اليمني 3 -0 اليوم السبت على ملعب الشارقة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.
ورفع أسود الرافدين رصيده إلى ست نقاط ليواصل مزاحمة نظيره الإيراني على صدارة المجموعة ، ويتفوق المنتخب الإيراني بفارق الأهداف فقط علما بأنه تأهل للدور الثاني في وفقت سابق اليوم بعد الفوز على المنتخب الفيتنامي 2 – 0 في المباراة الأخرى بهذه الجولة.
ولم يجد المنتخب العراقي صعوبة كبيرة في الفوز على نظيره اليمني اليوم باستاد نادي الشارقة ليصبح خامس المتأهلين للدور الثني بعد تأهل كل من الأردن من المجموعة الثانية والصين وكوريا الجنوبية من المجموعة الثالثة وإيران من المجموعة الرابعة.
وكما كان متوقعا ، أصبحت المباراة بين المنتخبين العراقي والإيراني يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة حاسمة على صدارة المجموعة علما بأن التعادل فيها سيكون كافيا للمنتخب الإيراني لضمان الصدارة.
وظل رصيد المنتخب اليمني خاليا من النقاط والأهداف في المركز الأخير بالمجموعة وبفارق الأهداف فقط خلف نظيره الفيتنامي.
وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما مهند علي وبشار رسان بنيان في الدقيقتين 11 و19 .
وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت تسجيل اللاعب محمد با رويس الهدف الثالث للمنتخب العراقي.
ورفع مهند علي رصيده في البطولة الحالية إلى هدفين حتى الآن حيث سجل هدفا في المباراة السابقة أمام المنتخب الفيتنامي كما رفع رصيده إلى خمسة أهداف في آخر سبع مباريات دولية خاضها مع أسود الرافدين.

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