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باص مدرسة يدهس طالب بحفر الباطن

باص مدرسة يدهس طالب بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=679354
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تعرض الطفل بدر العمري لحادثة دهس من قبل باص احدى المدارس الأهلية بحفر الباطن بعد نزوله منالباص يوم الاربعاء الماضي وتم نقله لمستشفى الملك خالد وهو بحالة غير مستقرة وجاري الاستعداد لنقله عبرالإخلاء الطبي لمستشفى متخصص صباح غدا الاربعاء

‏⁧وقال المتحدث الرسمي بتعليم حفرالباطن إبراهيم صالح السليمان أن الطالب شفاه الله كان بمعية قائد حافلةمدرسته مع أخيه الأكبر  بوجود معلم مرافق مع الحافلة من نفس مدرسته الأهليّة وبعد تأكد قائد الحافلة مننزول الطالبين عند باب منزلهم لم ينتبه لركض الطالب أمام الحافلة .

وقد وجه مدير التعليم بعد الاتصال بأسرة الطالب والاطمئنان عليه بتشكيل لجنة عاجلة للشخوص صباح يوم غد-الأحد- للمدرسة من التعليم الاهلي وخدمات الطلاب والقيادة المدرسية للتحقق وإعداد تقرير مفصل ، ونسأل اللهأن يلبس الابن بدر  ثوب الصحة والعافية.

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