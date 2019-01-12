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مؤتمر الجبيل للطاقة ينطلق الاثنين بحضور نخبة من المختصين من مختلف أنحاء العالم

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مؤتمر الجبيل للطاقة ينطلق الاثنين بحضور نخبة من المختصين من مختلف أنحاء العالم

مؤتمر الجبيل للطاقة ينطلق الاثنين بحضور نخبة من المختصين من مختلف أنحاء العالم
http://almnatiq.net/?p=679361
المناطق - الجبيل

بحضور سعادة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي تنظم الهيئة الملكية بالجبيل بعد غد الأثنين مؤتمر الجبيل الثاني لإدارة الطاقة والمعرض المصاحب له وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية حيث يضم المعرض   نخبة  من الشركات العالمية ذات الاختصاص في مجال إدارة الطاقة حيث ستستعرض هذه الشركات اخر التقنيات واحدث الوسائل المتداولة في سوق إدارة الطاقة.

هذا وسيحضر المؤتمر نخبة من المختصين  من مختلف أنحاء العالم لعرض خبراتهم والاطلاع والوقوف على اخر المستجدات في طرق وأسلوب إدارة  الطاقة. فيما سيتضمن  فعاليات المؤتمر 35 جلسة وورقة عمل بالإضافة إلى ورش العمل التخصصية ومحاضرات لاستعراض أهم تطورات أنظمة  إدارة الطاقة.

الجدير بالذكر إن مؤتمر الجبيل الثاني لإدارة الطاقة يهدف  إلى مواكبة آخر المستجدات التي تساهم في التنمية المستدامة لكافة القطاعات ذات العلاقة من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الآراء  ومشاركة الخبرات بما فيه مصلحة قطاع الطاقة  بشتى مجالاته البحثية، والصناعية، والتجارية والسكنية بالمملكة وتعزيز وزيادة الوعي بإدارة الطاقة وما يرتبط بذلك من تحديات وعرض افضل الممارسات وأفضل الوسائل التطبيقية والحلول المثلى .

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