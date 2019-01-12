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امين الشرقية يصدر قرار بتعيين العنود الشهري مساعد لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية

امين الشرقية يصدر قرار بتعيين العنود الشهري مساعد لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية

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امين الشرقية يصدر قرار بتعيين العنود الشهري مساعد لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية

امين الشرقية يصدر قرار بتعيين العنود الشهري مساعد لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية
http://almnatiq.net/?p=679364
المناطق - الدمام

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ قراراً يقضي بتعيين العنود بنت حسن الشهري  مساعدا لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية ، في ثاني منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية ، وذلك بعد تعيين إيمان الغامدي في وقت سابق في منصب مساعد رئيس بلدية الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيقاً لرؤية 2030.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ قائلاً :انه انطلاقا من مبدأ  استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز اعمال الادارة  وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرّر تعيين العنود الشهري في منصب مساعد رئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية .

وشدّد على ان هذا يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.

ولفت الى أن رؤية 2030 ركّزت على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في عديد من المجالات المختلفة، مؤكداً أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

يُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية استحدثت قبل أعوام عدة أقسام نسائية  يعمل فيه عديدٌ من الكفاءات والكوادر النسائية الشابة كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.

من جهتها، أعربت العنود بنت حسن الشهري عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ على هذه الثقة التي ستكون لها حافزاً في تطوير العمل البلدي والإداري  في بلدية غرب الدمام.

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