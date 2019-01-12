للجنسين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس من الجنسين، تحت مسمى (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) من الكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، في التخصصات التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه.

وأوضحت الجامعة في بيان لها شرته عبر موقعها الإلكتروني، السبت، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونيًا خلال الفترة من غد الأحد الموافق 7 جمادى الأولى 1440هـ وحتى يوم السبت الموافق 20 جمادى الأولى، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://staff-gate.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces

وأضافت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات المُوصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

وأن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، كما يشترط للمتقدم للتعيين في عمادة الخدمات التعليمة إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

وحول الوثائق المطلوبة للتقديم، قالت الجامعة إنها عبارة عن: صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية موضحًا بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، وصورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

وصورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، وموافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وأضافت جامعة القصيم أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، وأنه على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، الاطلاع على الوظائف المتوافرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

ويتم التقديم على الوظيفة المناسبة لمؤهلات المتقدم بتعبئة جميع حقول نموذج التقديم في البوابة الإلكترونية للتقديم على الوظائف الأكاديمية عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ورفع جميع المستندات المطلوبة على صيغة PDF.

و في حالة وجود أي استفسار عن طريقة التقديم أو رفع المستندات المطلوبة أو متابعة الطلب يرجى الاتصال على الهاتف (0163800050) تحويلة (1163-1993-8670) أو على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]