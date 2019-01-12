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مبعوث واشنطن الخاص بإيران: طهران تعمق أزمة اليمن الإنسانية

مبعوث واشنطن الخاص بإيران: طهران تعمق أزمة اليمن الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=679369
المناطق - سكاي نيوز
اتهم المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، السبت، طهران بالعمل على إطالة أمد النزاع في اليمن، وتأزيم الوضع الإنساني فيها من خلال دعمها لميليشيات الحوثي.

وقال هوك في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، إن إيران “أسهمت بشكل كبير في تأزيم الوضع الإنساني. لقد قدمت للحوثيين مئات الملايين من الدولارات، وهذا ما منح الحوثيين الفرصة لمواصلة القتال العبثي”.

وأكد هوك على دعم بلاده لـ”حق السعودية والإمارات وغيرهما من الدول في الدفاع عن أنفسها ضد المليشيات الحوثية لمدعومة من إيران”.

وقال إن واشنطن ستواصل في الوقت ذاته الحديث عن الحاجة لإنهاء القتال في اليمن ، معبرا عن ثقة واشنطن الكبيرة في المبعوث الدولي إلى اليمن .

ويحاول غريفيث إقناع الميليشيات الحوثية بالالتزام بالهدنة وتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، الذي ينص على تسليم المدينة والموانئ من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

لكن المتمردين يواصلون خرق الاتفاق بشن الهجمات الإرهابية، التي كان آخرها الهجوم بطائرة مسيرة على عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج، مما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل، وإصابة 4 مسؤولين كبار.

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