كأس آسيا.. العراق يزيد أوجاع اليمن ويقفز إلى دور الـ16

وحسم “أسود الرافدين” المباراة سريعا بتسجيله هدفين في الدقيقتين 11 و19، عن طريق مهند علي وبشار رسن، ليتراجع مستوى المباراة بعدها حتى نهايتها.

واستطاع البديل علاء عباس تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، مستغلا تمريرة رأسية من زميله أحمد ياسين.

وأصبح المنتخب العراقي خامس المتأهلين لدور الـ16 في البطولة، مع منتخبات إيران والأردن والصين وكوريا الجنوبية.

ورغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، لا يزال الأمل حاضرا للمنتخب اليمني بالتأهل، حيث قد يلحق بمقعد بين أفضل 4 ثوالث في البطولة، إذا ما حقق الانتصار في المباراة الأخيرة على فيتنام.

وسيواجه العراق غريمه إيرانفي مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة، الأربعاء، لتحديد متصدر المجموعة، الذي سيخوض طريقا أسهل نسبيا في الدور التالي.