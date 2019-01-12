الأسترالي ديجينيك يدعم دفاع الهلال

المناطق _ الرياض

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل اليوم السبت التوقيع رسمياً مع الدولي الأسترالي ميلوس ديجينيك نجم نادي سرفينا زفيردا الصربي لمدة 3 سنوات ونصف .

وتم التوقيع مع المدافع الأسترالي”24 عاما” في مدينة دبي الإماراتية، بطلب من البرتغالي خورخي خيسوس والذي أكد حاجته لللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبث الموقع الرسمي للنادي العاصمي على “تويتر” مقطع فيديو يتضمن مشاركات اللاعب مع المنتخب الأسترالي.

ويتوقع أن يحل ديجينيك في خانة السوري عمر خربين في كشف الأزرق، كما يعد أول لاعب أسترالي يلعب لفريق الهلال.

هذا، وسينتظم اللعاب الأسترالي مع فريق الهلال، بعد 4 أيام من انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات.