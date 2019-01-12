بهدفين نظيفين أمام لبنان.. الأخضر يتأهل رسميا لدور ال16

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حالياً في الإمارات إثر فوزه اليوم السبت على نظيره اللبناني 2-0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب آل مكتوم في دبي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وحصد الأخضر 6 نقاط من مباراتين ليضمن التأهل للدور الثاني من البطولة القارية.

بدأ المنتخب السعودي المباراة بقوة بغية إحراز هدف مبكر وكان له ما أرد بتسديدة قوية من فهد المولد سكنت شباك مهدي خليل الحارس اللبناني عند الدقيقة 12.

وجاء رد المنتخب اللبناني بعد 12 دقيقة من هدف السعودية عن طريق جورج فيلكس ملكي، والذي جانبت تسديدته القائم الأيسر للحارس محمد العويس لتضيع فرصة إداراك التعادل عند الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف المولد.

الشوط الثاني، جاء متكافئاً من جانب الفريقين وتقاسما فيه الأداء بعكس الشوط الأول الذي كان كاملاً للمنتخب السعودي أداءً ونتيجة.

وحاول المنتخب اللبناني إدراك التعادل في أكثر من فرصة سانحة لكن تألق الدفاع السعودي بقيادة علي البليهي ومحمد ال فتيل ومن خلفهم الحارس العويس حال دون ذلك.

واستطاع حسين القهوي مضاعفة النتيجة بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة 66 مستفيداً من تمريرة جميلة ومتقنة من هتان باهبري لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.