إصابة رجل أمن بهجوم على نقطة تفتيش في عسير

المناطق _ عسير

تعرضت نقطة تفتيش بعسير مساء أمس الجمعة لإطلاق نار من مصدر مجهول، ما تسبب في إصابة رجل أمن تابع لإدارة المجاهدين.

وأوضح المتحدث الأمني لفرع إدارة المجاهدين في عسير، سعيد جرمان آل مريح، أن نقطة الضبط الأمني المشتركة بهجرة واسط في محافظة يدمه ومحافظة تثليث بمنطقة عسير تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول، نتج عنه إصابة رجل أمن تابع للمجاهدين.

وبين في بيان صدر اليوم (السبت) أنه بعد متابعة الجهات الأمنية للمطلوبين، تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها، والقبض على سعوديَّين وسوري ومتهم أفريقي الجنسية، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق وتتابع عدداً من المطلوبين الذين لهم صلة بالقضية.