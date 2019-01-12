وزير خارجية أمريكا: “نريد محاسبة المتورطين بقضية جمال خاشقجي”

وزير خارجية أمريكا: “نريد محاسبة المتورطين بقضية جمال خاشقجي”

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وزير خارجية أمريكا: “نريد محاسبة المتورطين بقضية جمال خاشقجي”

وزير خارجية أمريكا: “نريد محاسبة المتورطين بقضية جمال خاشقجي”
http://almnatiq.net/?p=679393
المناطق _ الرياض

في تصريح جديد لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال:” نريد أن تتم محاسبة المتورطين في الجريمة”.

ووفقا لـ”العربية” أكد بومبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن العلاقة مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها ولا يمكن حصرها بقضية خاشقجي. وقال إن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط. مضيفا: “نقول للشركاء في الشرق الأوسط، لن نغادر المنطقة”. وتابع: تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال بومبيو: “يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران.

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