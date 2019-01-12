الفالح يبحث مع وزيرين باكستانيين زيادة الصادرات والتعاون في مجالات الطاقة

المناطق _ الرياض

زار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، ميناء قوادر في جمهورية باكستان الإسلامية؛ لبحث الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

كان في استقبال الفالح لدى وصوله، وزيرا البترول والموانئ الباكستانيَّان غلام سرور وعلي زيدي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية حبيب الله بخاري.

وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات السعودية الباكستانية وتقويتها والاطلاع على الخطط والإمكانات المتوفرة في ميناء قوادر، ومناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين الشقيقين، وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص السعودي وتسهيل الإجراءات التي تمكنه من الاستثمار في باكستان.

ولدى وصول الفالح إلى الميناء، عقد اجتماعًا مع وزيري البترول ووزير الموانئ الباكستانيَّيْن؛ لمناقشة أفق ومجالات التعاون مع باكستان في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما فيها صناعة التكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وسبل تعزيز الاستثمار فيها.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين؛ لتعكس متانة العلاقات بينهما، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في باكستان.

عقب ذلك قام بجولة تفقدية في ميناء قوادر، وقف خلالها على الإمكانات المتاحة في الميناء، واستمع لشرح من المسؤولين فيه، عن الخطط والمشاريع المستقبلية للميناء.