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السودان :24 حالة وفاة نتيجة مظاهرات العنف

السودان :24 حالة وفاة نتيجة مظاهرات العنف
http://almnatiq.net/?p=679403
المناطق _ الرياض
أعلنت مصادر رسمية في السودان، السبت، أعداد الوفيات في الاحتجاجات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد منذ ديسمبر من العام الماضي.

وقالت وكالة السودان  للأنباء (سونا)، إن النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف.

وقال رئيس النيابة العامة رئيس لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم إن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت 24.

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