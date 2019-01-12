السودان :24 حالة وفاة نتيجة مظاهرات العنف

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن النائب العام تلقى تقارير من رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بالتحقيقات في الأحداث الأخيرة، بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات والإتلاف.

وقال رئيس النيابة العامة رئيس لجنة التحقيقات بشأن التظاهرات، عامر محمد إبراهيم إن حصيلة الوفيات حتي الآن وصلت 24.