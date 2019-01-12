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بعد فوز السعودية على لبنان.. “عبدالرحمن الراشد”: “الله يعين شكلي نايم برا البيت”

بعد فوز السعودية على لبنان.. “عبدالرحمن الراشد”: “الله يعين شكلي نايم برا البيت”
http://almnatiq.net/?p=679406
المناطق _ الرياض

بتغريدة طريفة على تويتر هنأ الكاتب بالشرق الأوسط “عبدالرحمن الراشد” المنتخب السعودي بفوزه على منتخب لبنان، وكتب بآخر التغريدة “الله يعين شكلي نايم برا البيت”، تلميحا إلى زوجته الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي.

فيما شاركة المغردون الظرافة حين قال له أحدهم “اتوقع بتنام على الكنبة”، في حين قال آخر” الوطن يستاهل تكون ليلة على الرصيف”

وفي تعليق طريف كتب أحد المتابعين ” “اعزمها على تبولة بمطعم راقي، وقلها الكورة دوارة وأنتي نوارة”

وكان  المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حالياً في الإمارات إثر فوزه اليوم السبت على نظيره اللبناني 2-0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب آل مكتوم في دبي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
وحصد الأخضر 6 نقاط من مباراتين ليضمن التأهل للدور الثاني من البطولة القارية.

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