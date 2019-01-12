رئيس الاتحاد السعودي: الروح العالية قادت “الأخضر” للدور الثاني

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أثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز على الروح العالية والأداء المميز اللذين ظهر بهما لاعبو المنتخب الوطني خلال مواجهتهم اليوم السبت أمام لبنان في ثاني مباريات “الأخضر” في كأس آسيا والتي انتهت لمصلحته بنتيجة 2 – صفر، وضمن من خلالها العبور للدور الثاني قبل مباراة من نهاية الدور التمهيدي.

وامتدح رئيس الاتحاد السعودي التنظيم الفني، والاستعداد الذهني للاعبين، إلى جانب القتالية التي كانوا عليها طوال دقائق المباراة، مشيراً إلى أن تكامل كافة الجهود أدت إلى تقديم مباراة مميزة مستوى ونتيجة.

وقال: “أنهينا مباراة لبنان باقتدار وكفاءة عالية، كما كان الحال أمام كوريا الشمالية، حيث كان الجميع في مستوى المسؤولية ومستشعرين أهمية المباراة، وهو ما جعل الفريق يبسط نفوذه على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها”.

وأضاف: “سنتعامل مع المباراة على أنها مجرد فوز وثلاث نقاط لا أكثر، وسيتفرغ الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة، وفق استراتيجيتنا المرسومة لمواصلة مشوار البطولة”.

وقدم الفواز شكره لجماهير المنتخب على دعمها ومؤازرتها للاعبين، مؤكداً بأن هذه الوقفة كانت سبباً في تصاعد معنويات اللاعبين طوال المباراة.