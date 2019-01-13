هتان با هبري أفضل لاعب في مواجهة السعودية ولبنان

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نال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هتان باهبري على أفضل لاعب في مباراة المنتخبين السعودي واللبناني التي أقيمت اليوم على ملعب آل مكتوم بدبي ضمن بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم وانتهت لمصلحة الأخضر 2-0 .

وساهم باهبري في تحقيق الفوز للأخضر اليوم من خلال صنعه لهدفي اللقاء ، كما قدم مستوى مميز في وسط الملعب طوال فترات المباراة .