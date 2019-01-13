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الجيش الأمريكي في أفغانستان يعلن مقتل قيادي من تنظيم داعش

الجيش الأمريكي في أفغانستان يعلن مقتل قيادي من تنظيم داعش
http://almnatiq.net/?p=679425
المناطق - وكالات

أعلنت القوات الأميركية في أفغانستان اليوم عن مقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش” خلال مداهمة بإقليم ننكرهار.
وقال المتحدث باسم القوات الأميركية المتمركزة في أفغانستان أوبون ميندي ، إن خطاب أمير قُتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في 10 يناير الجاري.
وأضاف في بيان عممته وزارة الدفاع الأمريكية أن أمير، الذي كان يعرف بعدد من الأسماء، سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي داعش بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.
وقال المتحدث “القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف داعش في المستقبل ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار”.

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