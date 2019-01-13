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الحليب الذهبي.. فوائد سحرية وحصانة ضد أمراض الشتاء.. وهذه طريقة إعداده

الحليب الذهبي.. فوائد سحرية وحصانة ضد أمراض الشتاء.. وهذه طريقة إعداده
http://almnatiq.net/?p=679431
المناطق - وكالات

يرى أطباء وخبراء تغذية وصحة أن “الحليب الذهبي” هو أفضل شيء يمكن أن يبدأ به الإنسان صباحه عوضا عن شرب الشاي أو القهوة، إذ أن هذا المشروب وبحسب كلامهم يحتوى على فوائد “إعجازية” ومذهلة لصحة الإنسان.

والحليب الذهبي هو مشروب يمكن إعداده ببساطة في المنزل، لأنه ببساطة يتكون من الحليب مضافا إليه بعض أنواع التوابل التي تعطيه لونا ذهبيا ومن هنا حصل على تسميته.

وبحسب موقع “VITONICA” يتم إضافة التوابل التالية إلى الحليب، وهي الكركم والقرفة والهيل والقرنفل والزنجبيل والفلفل، مما يجعلك تتمتع بتناول مشروب ذي طعم لذيذ ومحبب، وفي حال عدم قدرتك على شرب الحليب العادي، فبالإمكان استبداله بحليب اللوز.

ويمتاز الحليب الذهبي بغناه بالعناصر الغذائية كالمعادن مثل الحديد والكاليسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ومضادات للالتهابات، وبالتالي هذا يساعدك على الحصول على فوائد عديدة جدا.

فهذا المشروب “السحري ” يساعد في علاج الالتهابات الحادة في الجسم، ويقوي مناعة الجسم ضد أمراض البرد في الشتاء، والكركم الموجود فيه يمكنك من الاسترخاء وتحسين المزاج.

ويساعد الحليب الذهبي أيضا على منع الأمراض التنكسية في الدماغ مثل مرض الزهايمر وأيضا يحسن الذاكرة ويقلل من الاكتئاب.

وثمة فائدة أخرى يبحث عنها الكثيرون مما يرغبون في إنقاص وزنه، لأن التوابل الموجود في ذلك المشروب تسرع عميلة الأيض وحرق السعرات الحرارية في الجسم، فتمحنك مزيدا من الطاقة وتساعدك في اتباع نظام غذائي صحي يسهم في التقليل من وزنك.

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