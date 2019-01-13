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سان جيرمان يتغلب على أميان بثلاثية دون رد

سان جيرمان يتغلب على أميان بثلاثية دون رد
http://almnatiq.net/?p=679434
المناطق - وكالات

فاز فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم على فريق أميان بثلاثة أهداف دون رد على ملعب لا ليكورن في مدينة أميان الفرنسية، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ20 في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.
وسجل باريس سان جيرمان أول أهدافه من خلال ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بواسطة اللاعب أدينسون كافاني ، ومن ثمّ سجل اللاعبين كيليان مبابي وماركينيوس.
وبهذه النتيجة زاد المتصدر سان جيرمان مجموع نقاطه ليصل إلى ٥٠ نقطة يليه فريق ليل بفارق ثلاثة عشر نقطة ، ويحل ليون في المركز الثالث بمجموع ٣٣ نقطة.

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