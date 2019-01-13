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وزير الثقافة يوجه بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي على إحدى دور العرض 

وزير الثقافة يوجه بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي على إحدى دور العرض 

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وزير الثقافة يوجه بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي على إحدى دور العرض 

وزير الثقافة يوجه بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي على إحدى دور العرض 
http://almnatiq.net/?p=679442
المناطق - الرياض

وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم ، بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة أحمد محمد موصلي ـ رحمها الله ـ على إحدى دور العرض الفنية في المملكة، عرفاناً وتقديراً لإسهاماتها ومنجزاتها في دعم الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الفنانة منيرة موصلي التي وافتها المنية أمس الجمعة، إحدى رائدات الحركة التشكيلية السعودية، ونالت خلال مسيرتها الفنية على جوائز محلية ودولية، إضافة إلى إقامة معارض فنية عديدة استطاعت من خلالها تقديم إضافة قيمة فنية إلى الفن السعودي منذ أول معرض فني لها في محافظة جدة عام 1972.
ولدت الفنانة منيرة موصلي في العاصمة المقدسة مكة المكرمة عام 1954، ودرست في كلية الفنون الجميلة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1974، ونالت الدبلوم في فن التصميم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، وعملت في ذات العام في شركة أرامكو السعودية كمسؤولة عن المطبوعات في إدارة العلاقات العامة آنذاك.

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