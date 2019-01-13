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شرطة مكة: وفاة مواطن وإصابة آخرين في مشاجرة جماعية في جدة

شرطة مكة: وفاة مواطن وإصابة آخرين في مشاجرة جماعية في جدة
http://almnatiq.net/?p=679445
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.
وقد تم ضبط جميع المشاركين الآخرين في المشاجرة وعددهم ( 6 ) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.

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