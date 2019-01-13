صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.
وقد تم ضبط جميع المشاركين الآخرين في المشاجرة وعددهم ( 6 ) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.
شرطة مكة: وفاة مواطن وإصابة آخرين في مشاجرة جماعية في جدة
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 1440 هـ، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.
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