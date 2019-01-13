غارات جوية على غزة.. واشتباكات على طول السياج الحدودي

المناطق - وكالات

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، في وقت متأخر من ليل السبت، بعد نحو ساعتين من سقوط قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل أطلقت من غزة، دون أن توقع إصابات أو أضرار.

وبالتزامن قصف الجيش الإسرائيلي المواقع المحاذية للسياج الأمني شرقي القطاع، بقذائف مدفعية، دون وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، إطلاق صاروخ من غزّة باتّجاه إسرائيل ليل السبت، وذلك غداة تجدّد التوتّر في القطاع الفلسطيني، حيث دارت اشتباكات على طول السياج الحدودي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “تمّ رصد إطلاق (صاروخ) من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل”، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

وكانت امرأة فلسطينيّة قُتلت الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات اندلعت على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وأمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عامًا) هي الفلسطينيّة الثالثة التي تُقتل بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، وفق وزارة الصحّة في غزّة.

كما أصيب ما لا يقلّ عن 25 فلسطينيًا آخرين بالرّصاص الجمعة، بحسب الوزارة.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في مارس 2018، قُتل 241 فلسطينيًا على الأقلّ بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قُتل جنديّان إسرائيليّان.